Bandas Haití matan siete personas

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Puerto Príncipe.- EFE

Siete personas murieron entre la noche del lunes en un ataque perpetrado por bandas armadas pertenecientes a la coalición Viv Ansanm, al sudeste de Haití, como represalia por el arresto en una comisaría de uno de los suyos. El ataque se produjo en Seguin, localidad situada en el municipio de Marigot, en el departamento del sureste, al sur de Puerto Príncipe, donde además la comisaría y al menos dos vehículos de la Policía Nacional de Haití (PNH) fueron incendiados, según vídeos que circulan en las redes sociales, en los que también se observan varios cadáveres. “Hay informaciones que sugieren que un allegado de las bandas fue retenido en la comisaría de Seguin, y los bandidos respondieron matando a estas personas”, explicó el alcalde de Marigot, René Danneau, en un programa de la radio estatal.