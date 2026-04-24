Historia de Haití: de potencia regional a crisis actual explicada

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En el siglo XVIII, Haití era la colonia más rica del mundo gracias a la producción de azúcar y café, sostenida por la esclavitud. La revolución de 1791, liderada por esclavos, culminó en 1804 con la independencia, convirtiendo a Haití en la primera república negra del planeta y en un símbolo de libertad.

Sin embargo, el país heredó un aislamiento internacional: las potencias coloniales lo castigaron con bloqueos y deudas, como la indemnización impuesta por Francia en 1825, que hipotecó su economía por más de un siglo.

Violencia en HaitíFuente externa

Durante el siglo XX, Haití sufrió intervenciones extranjeras, dictaduras y crisis políticas. La ocupación estadounidense entre 1915 y 1934 dejó huellas profundas en la institucionalidad. Más tarde, la dictadura de François Duvalier y su hijo Jean-Claude consolidó un régimen de represión y corrupción. Tras su caída en 1986, el país entró en una espiral de inestabilidad política, marcada por golpes de Estado, gobiernos débiles y violencia.

En el siglo XXI, Haití enfrentó tragedias que agravaron su fragilidad: el devastador terremoto de 2010, que dejó más de 200 mil muertos, y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que sumió al país en un vacío de poder. Hoy, bandas armadas controlan gran parte del territorio, la economía está colapsada y la población vive una crisis humanitaria que ha obligado a miles a emigrar.

El líder de una banda criminal, Jimmy “Barbacoa” Cherizier, patrulla las calles con miembros de la banda Federación G-9 en la zona de Delmas 3 el 22 de febrero de 2024 en Puerto Príncipe, Haití.

La historia de Haití es la de un pueblo que conquistó la libertad antes que nadie en la región, pero que ha cargado con las consecuencias de la esclavitud, el aislamiento y la inestabilidad política. Su presente doloroso contrasta con el legado de resistencia que aún inspira en el mundo