Fallido
Historia de Haití: de potencia regional a crisis actual explicada
De la colonia más rica del Caribe a la primera república negra independiente, Haití enfrenta hoy una crisis marcada por violencia, pobreza y vacío de poder
En el siglo XVIII, Haití era la colonia más rica del mundo gracias a la producción de azúcar y café, sostenida por la esclavitud. La revolución de 1791, liderada por esclavos, culminó en 1804 con la independencia, convirtiendo a Haití en la primera república negra del planeta y en un símbolo de libertad.
Sin embargo, el país heredó un aislamiento internacional: las potencias coloniales lo castigaron con bloqueos y deudas, como la indemnización impuesta por Francia en 1825, que hipotecó su economía por más de un siglo.
Durante el siglo XX, Haití sufrió intervenciones extranjeras, dictaduras y crisis políticas. La ocupación estadounidense entre 1915 y 1934 dejó huellas profundas en la institucionalidad. Más tarde, la dictadura de François Duvalier y su hijo Jean-Claude consolidó un régimen de represión y corrupción. Tras su caída en 1986, el país entró en una espiral de inestabilidad política, marcada por golpes de Estado, gobiernos débiles y violencia.
En el siglo XXI, Haití enfrentó tragedias que agravaron su fragilidad: el devastador terremoto de 2010, que dejó más de 200 mil muertos, y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que sumió al país en un vacío de poder. Hoy, bandas armadas controlan gran parte del territorio, la economía está colapsada y la población vive una crisis humanitaria que ha obligado a miles a emigrar.
La historia de Haití es la de un pueblo que conquistó la libertad antes que nadie en la región, pero que ha cargado con las consecuencias de la esclavitud, el aislamiento y la inestabilidad política. Su presente doloroso contrasta con el legado de resistencia que aún inspira en el mundo