La ONU urge intensificar embargo de armas Haití

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Naciones Unidas. EFE.

El representante especial de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, pidió ayer reforzar el embargo de armas y el endurecimiento de los controles de armamento para hacer frente a la espiral de violencia que envuelve al país caribeño.

“Este ciclo (de violencia) debe romperse. Reforzar la aplicación del embargo de armas, la lucha contra el tráfico y el endurecimiento de los controles de armas deben seguir siendo una prioridad absoluta”, apostilló Massieu en una sesión informativa del Consejo de Seguridad sobre Haití.

La reunión en el Consejo tuvo lugar en el marco de la misión BINUH (Oficina Integrada de la ONU en Haití), centrada en el deterioro de la seguridad, la crisis humanitaria y el estancamiento político del país.

Massieu denunció que los ataques de gran envergadura, como los registrados recientemente en Jean Denis, en el departamento de Artibonite, donde murieron al menos 70 personas, están “estrechamente vinculados” con el continuo flujo de armas y municiones ilícitas. Aunque Massieu reconoció que las sanciones siguen siendo “una herramienta fundamental”, insistió en la importancia de intensificar los esfuerzos para frenar los flujos de armamento.