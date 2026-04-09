Kenia rechaza la acusación de abusos sexuales misión Haití

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Nairobi.- EFE

Kenia rechazó un informe de las Naciones Unidas que documentó cuatro denuncias de abuso sexual por parte de personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, por sus siglas en inglés), que lideró el país africano, y señaló que el documento contradice sus propias investigaciones.

En una carta fechada el martes 7 y que recogen este miércoles medios locales, el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, se quejó oficialmente ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Mudavadi afirmó que las acusaciones incluidas en el informe de la ONU fueron “investigadas de inmediato” y de manera “imparcial” y se determinó que carecían de fundamento. “No se presentó ninguna denuncia formal ante ninguna autoridad y las conclusiones se comunicaron de forma transparente tanto a las autoridades haitianas como a los órganos de las Naciones Unidas”, afirmó el ministro.

“Estas acciones reafirman el compromiso de Kenia con la rendición de cuentas y el debido proceso”, añadió.

Mudavadi expresó su preocupación por el hecho de que el informe no reflejó los resultados de las pesquisas kenianas, lo que llevó a Nairobi a instruir a sus misiones en Ginebra y Nueva York para que se pongan en contacto con las oficinas de la ONU a fin de “corregir esas inexactitudes y proteger la integridad y los sacrificios” de su personal.

Cuatro denuncias.-

Según ese informe, la ONU recibió “cuatro denuncias de explotación y abuso sexual” que involucraban a personal de la MSS y “todas las denuncias fueron corroboradas por las investigaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos".