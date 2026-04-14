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Crisis

Protestan en Haití por alza de salario

Los empleados señalaron que no reciben aumento salarial desde 2023 y les resulta imposible costear bienes básicos, dado que el gobierno Haití incrementó precios del diésel 37% y de la gasolina 29%.

Protestas en Haití. Fuente externa

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AP

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PUERTO PRÍNCIPE. AP

Más de 1,000 trabajadores organizaron una protesta ayer en la capital de Haití para exigir un aumento del salario mínimo, al tiempo que el conflicto en Irán se profundiza y eleva los precios del petróleo. Los trabajadores del Parque Industrial Metropolitano, de propiedad estatal y conocido como Sonapi, se reunieron fuera de sus puertas en Puerto Príncipe y gritaron: “¡Cuando tenemos hambre, no jugamos!”

Los empleados señalaron que no reciben aumento salarial desde 2023 y les resulta imposible costear bienes básicos, dado que el gobierno Haití incrementó precios del diésel 37% y de la gasolina 29%.

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