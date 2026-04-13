Tragedia en Haití: Cómo es Ciudadela Henri, su historia real

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El histórico monumento, símbolo de la independencia haitiana y Patrimonio Mundial de la UNESCO, se convirtió en escenario de dolor tras una estampida ocurrida durante una jornada festiva. El gobierno decretó tres días de luto nacional.

Cap-Haïtien, Haití.

Una estampida ocurrida el sábado 11 de abril de 2026 en la Ciudadela Henri (Laferrière), considerada la fortaleza más grande de América y uno de los principales símbolos de la independencia haitiana, dejó un saldo de al menos 30 personas fallecidas y decenas de heridos, según confirmaron las autoridades locales.

El incidente se produjo en medio de una jornada cultural que congregaba a cientos de visitantes. Testigos relataron que las lluvias intensas, los vientos y la falta de oxígeno en áreas cerradas habrían contribuido a la tragedia. La Policía Nacional y el Ministerio de Cultura anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades.

Monumento histórico convertido en escenario de luto

La Ciudadela Henri, según el portal Visit Haití fue construida entre 1805 y 1820 por el rey Henri Christophe, fue concebida como bastión defensivo frente a un posible regreso de las tropas coloniales francesas. Con muros de más de 30 metros de altura y espacio para albergar hasta 5,000 personas, el monumento es considerado por muchos como la “octava maravilla del mundo” y constituye el principal atractivo turístico de Haití.

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Su valor patrimonial y simbólico amplifica la conmoción nacional. “La Ciudadela es el corazón de nuestra historia, verla teñida de dolor nos golpea como pueblo”, expresó un representante cultural de Cap-Haïtien.

El gobierno decretó tres días de luto nacional a partir del martes 13 de abril y llamó a la población a la solidaridad con las familias afectadas. Organizaciones civiles y comunitarias exigieron reforzar los protocolos de seguridad en monumentos históricos y mejorar las condiciones de evacuación en eventos masivos.

La tragedia también impacta al sector turístico, ya que la Ciudadela Henri es el destino más visitado del país. Expertos advierten que será necesario un esfuerzo conjunto para recuperar la confianza de los visitantes y garantizar la preservación del patrimonio.