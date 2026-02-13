Unicef: más niños en bandas Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe. EFE.

Unicef denunció ayer que el número de niños en Haití reclutados y utilizados por grupos armados se “triplicó” en 2025 con aumento estimado del 200 %, lo que refleja creciente dependencia de este tipo de explotación infantil, en medio de la violencia en el país.

Con motivo de la conmemoración ayer del Día de las Manos Rojas, una iniciativa mundial que llama a la acción para detener la vinculación de niños y niñas en los conflictos armados, la organización de la ONU para la infancia (Unicef) advirtió en un comunicado que en Haití más de 1.4 millones de personas se encuentran desplazadas internamente, y más de la mitad de ellas son menores que enfrentan crisis que se superponen.

“Los derechos de los niños no son negociables”, afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, que señaló que “todos los niños deben ser protegidos. Y todos los niños reclutados o utilizados por grupos armados deben ser liberados y recibir apoyo para que puedan recuperarse, retomar sus estudios". El reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados constituye grave violación derechos.