Impactante crimen en SFM: lo que se sabe sobre el ataque a machetazos contra un hombre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que resultó muerto un presunto delincuente con al menos ocho registros por distintos delitos, tras recibir heridas de arma blanca durante un hecho ocurrido la mañana del lunes en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El fallecido fue identificado como Yoel Polanco López (a) “Yoel”, de 36 años, residente en el sector Villa Verde, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público Ángel María Gastón.

Al ser depurado por el sistema policial, el fallecido figura con varios registros: 16-10-2015 por atraco; 23-02-2018 homicidio; 13-04-2020 homicidio; 15-05-2021 homicidio; 09-02-2022 homicidio; 16-12-2023 homicidio; 11-12-2023 homicidio; 19-11-2024 robo; y 26-08-2024 porte ilegal de armas.

De acuerdo con el diagnóstico del médico legista actuante, Dr. Jesús Reyes, la causa de muerte fue una herida por arma blanca en la cabeza.

Según las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en la calle Gastón Fernández Deligne, momento en que el occiso presuntamente intentó despojar de sus pertenencias a Juan Carlos Pérez Batista, de 27 años, quien se encontraba en compañía de su hermano Geisy Pérez Batista (a) “Chuma”, de la misma edad.

Ambos ciudadanos se encuentran bajo custodia policial para fines de investigación y posterior sometimiento a la justicia, mientras el caso es coordinado con el Ministerio Público.

La Policía Nacional indicó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer completamente el hecho.