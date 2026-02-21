Han muerto 5 mil mujeres Ucrania

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ginebra. EFE.

Más de 5,000 mujeres y niñas han muerto en Ucrania, y otras 14,000 resultaron heridas, desde el inicio de la guerra en el país, de la que el martes se cumplirán cuatro años, un momento que coincide con el cierre inminente de buena parte de la red de organizaciones que ayudan a las mujeres víctimas del conflicto.

Así lo reveló este viernes el organismo ONU Mujeres, que ha establecido que más de un tercio de todas las organizaciones que prestan asistencia a las mujeres afectadas por la guerra -sea ayuda de emergencia, por violencia de género, en salud mental o de tipo económico- van a cerrar de aquí a seis meses.

La razón es el severo recorte de fondos que afecta a todo el sistema internacional de ayuda humanitaria, y no solo en Ucrania. Las organizaciones amenazadas por el momento son 108, precisó la representante de ONU Mujeres en Ucrania, Sabine Freizer, en comunicación desde Kiev por videoconferencia con periodistas en Ginebra.

“Debido a los recortes presupuestarios en 2025 y 2026, se prevé que las organizaciones de Ucrania pierdan al menos 53.9 millones de dólares a finales de este año, con 570 empleos que ya se perdieron en 2025 y hasta 340 puestos más que se planea recortar en 2026”, indicó.