Hollywood llora la muerte de Chuck Norris: Jean-Claude Van Damme y otros actores lamentan partida de su amigo

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La muerte de Chuck Norris ha provocado una oleada de homenajes por parte de otros actores de Hollywood y sus fans. El gran maestro de artes marciales y estrella de acción de "Walker, Texas Ranger" falleció el jueves, en lo que su familia describió como un "fallecimiento repentino".

Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren fueron algunos de los contemporáneos de Norris que recurrieron a las redes sociales para presentar sus respetos.

Esto es lo que algunos dicen, con sus propias palabras:

George W. Bush

“Laura y yo lamentamos profundamente el fallecimiento de Chuck Norris. Fue una leyenda en Texas y más allá. A través de su fundación y su ejemplo, marcó una gran diferencia en la vida de los jóvenes, inculcándoles carácter y disciplina mediante las artes marciales. Se decía que cuando Chuck Norris entraba en una habitación, no encendía las luces; disipaba la oscuridad. Laura y yo tuvimos la fortuna de considerarlo un amigo y enviamos nuestras condolencias a su familia”, declaró el expresidente en un comunicado.

Jean-Claude Van Damme

“Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis inicios y siempre lo respeté. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos”, expresó el actor en Instagram.

Dolph Lundgren

“Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y luego empecé a trabajar en el cine, siempre lo admiré como modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fortaleza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo mío”, escribió el actor en Instagram.

Sylvester Stallone

“Me lo pasé genial trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre. Mis condolencias a su maravillosa familia”, escribió su compañero de reparto en “Los Indestructibles 2” en Instagram.

Arnold Schwarzenegger

“Chuck era un ícono. Estoy agradecido de haber podido trabajar con él de muchas maneras a lo largo de los años, desde promover el fitness hasta compartir la pantalla juntos. Era un tipo genial, en la vida real y en Hollywood. Su leyenda permanecerá con nosotros para siempre. Mis pensamientos están con su familia”, dijo el actor a través de X.

Lorenzo Lamas

“¡Cuidado, mundo malvado! Un ángel de la guarda está a las puertas. Chuck Norris no solo consigue alas, sino que se venga”, dijo el actor, vía X.

Lee Majors

Sé que millones de fans en todo el mundo también sienten esta pérdida, pero para mí es algo muy personal. Tuve el honor de trabajar a su lado y compartir momentos que jamás olvidaré. No solo era una leyenda en la pantalla, sino también una persona amable, fuerte y auténtica fuera de ella. Te voy a extrañar mucho, amigo. Oye, Chuck… tal vez puedas enseñarle al buen Dios algunos movimientos de kárate; sé que le harán mucha gracia”, escribió el actor en Instagram.

Joe Piscopo

“Acabo de enterarme de que la leyenda, el hombre, el señor Chuck Norris, ha fallecido. Fue un honor trabajar con Chuck. Fue una experiencia inolvidable que siempre guardaré en mi corazón”, dijo el actor, vía X.

Mike Huckabee

“Era humilde y amable. Jamás olvidaré una visita que hicimos a una residencia de veteranos en New Hampshire. Chuck y Gena visitaron con gran amabilidad a cada veterano, escuchándolos y mostrándoles cariño. La mayoría de estos veteranos idolatraban a Chuck Norris. Él y Gena fueron pacientes, cálidos y compasivos. Cuando subimos al vehículo después de la visita, los miré y ambos estaban llorando, conmovidos por estos veteranos estadounidenses de edad avanzada y sus historias”, declaró el embajador de Estados Unidos en Israel, vía X.

Priscilla Presley

“Me entristece mucho saber que mi instructor de kárate y amigo Chuck Norris ha fallecido. Siempre lo echaremos de menos”, escribió el actor en Instagram.

Morgan Fairchild

“Lamento mucho la pérdida de Chuck, a quien consideré un amigo durante muchos años. Estuvimos en Taiwán en el 87 (creo) para recibir los premios Golden Horse, y allí forjamos una gran amistad. ¡Y el hecho de que me encantaran las artes marciales ayudó mucho! Siempre fue un verdadero caballero cada vez que me lo encontraba. Mis condolencias a su familia y amigos”, dijo el actor en X.

Geraldo Rivera

“Solían decir que Chuck Norris era tan duro que hacía llorar a las cebollas. Descansa en paz, amigo mío, gracias por todo lo que hiciste en la televisión, el cine y la vida. Eras un caballero, fiel y patriota, y fue un honor conocerte”, dijo la personalidad televisiva a través de X.