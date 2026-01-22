Identifican mecanismos que detectan riesgo de Alzheimer en personas con esquizofrenia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un estudio dirigido por el grupo +Pec Proteomics del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) y la Universitat de Lleida (UdL) en España ha dado un paso decisivo en la comprensión de la relación entre la esquizofrenia y el desarrollo de demencias relacionadas con la edad, como el Alzheimer.

La investigación identifica mecanismos neuropatológicos comunes entre la esquizofrenia y la enfermedad de Alzheimer, relacionados con la conectividad neuronal, las sinapsis, la inflamación y el metabolismo cerebral.

La investigación, realizada en colaboración con la Universidad de Newcastle y equipos del CIBERSAM-Universidad del País Vasco (norte de España) acaba de ser publicada en la revista Acta Neuropathologia Comunications.

“Aunque los estudios epidemiológicos llevan décadas indicando que las personas con esquizofrenia tienen un riesgo entre dos y tres veces mayor de desarrollar demencia en la vejez, hasta ahora no se habían descrito los mecanismos moleculares comunes que explican esta vulnerabilidad”, ha explicado este jueves uno de los responsables del grupo +Pec Proteomics, Xavier Gallart-Palau.

Estas alteraciones comunes se encuentran en las vesículas extracelulares (VE) del cerebro, pequeñas estructuras naturales que transportan proteínas entre las células y reflejan el estado molecular del cerebro.

El estudio concluye que estas vesículas contienen proteínas clave alteradas de forma idéntica tanto en la esquizofrenia como en las fases tempranas y avanzadas del Alzheimer, lo que revela una conexión biológica hasta ahora desconocida.

Además, se ha confirmado que estas proteínas pueden circular en la sangre encapsuladas en vesículas plasmáticas, lo que abre la puerta a una nueva generación de biomarcadores no invasivos.

“El estudio sienta las bases para la futura validación de un análisis de sangre destinado a estimar el riesgo de demencia en personas con esquizofrenia”, ha añadido Aida Serra, la otra responsable del grupo +Pec Proteomics y profesora de la UdL.

“La identificación de mecanismos comunes entre la esquizofrenia y el Alzheimer abre nuevas líneas de investigación sobre la relación entre los trastornos psiquiátricos graves y la neurodegeneración”, ha matizado.

Según el IRBlleida, la investigación demuestra que es posible estratificar a las personas con esquizofrenia según su riesgo de desarrollar demencia, utilizando únicamente una muestra de sangre.