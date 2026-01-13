Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Justicia

Inicia juicio Odebrecht en Panamá

El juicio por el caso de Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, comenzó ayer con una veintena de imputados que enfrentan penas de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien participó de forma virtual desde Colombia, en un proceso judicial que se prevé largo por el volumen del expediente y los alcances del caso. 

El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en 6 ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloísa Marquínez pidiera a las partes identificarse.

