Insisten liberación presos políticos en Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

CARACAS.- AP

Un grupo de legisladores opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles, pidió el lunes “libertad plena” para los detenidos por razones políticas que fueron liberados en semanas recientes en Venezuela y exhortó a las autoridades del país sudamericano a seguir con las excarcelaciones.

“Todavía faltan muchos” esperando ser liberados, pero contrario a los que ya están en las calles, las libertades de estos y las nuevas liberaciones “tienen que ser plenas”, dijo Capriles en una rueda de prensa, acompañado por los también diputados Antonio Ecarri, Stalin González, Luis Emilio Rondón y Tomás Guanipa.

Luego del audaz ataque militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país.

Capriles afirmó que todavía los legisladores no han tenido a su disposición la lista de los excarcelados. El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles.