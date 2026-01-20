Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Insisten liberación presos políticos en Venezuela

El gobierno anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz en el país

Muestran fotos de hijos apresados en Venezuela. AP

Un grupo de legisladores opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles, pidió el lunes “libertad plena” para los detenidos por razones políticas que fueron liberados en semanas recientes en Venezuela y exhortó a las autoridades del país sudamericano a seguir con las excarcelaciones.

“Todavía faltan muchos” esperando ser liberados, pero contrario a los que ya están en las calles, las libertades de estos y las nuevas liberaciones “tienen que ser plenas”, dijo Capriles en una rueda de prensa, acompañado por los también diputados Antonio Ecarri, Stalin González, Luis Emilio Rondón y Tomás Guanipa.

Luego del audaz ataque militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país.

Capriles afirmó que todavía los legisladores no han tenido a su disposición la lista de los excarcelados. El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles.

