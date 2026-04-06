Irán derriba aviones y ataca interes EU en OM

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Teherán. EFE

Irán aseguró ayer haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.

“La mañana de hoy se llevó a cabo la primera fase de la respuesta mediante ataques contra objetivos sionistas en los territorios ocupados y contra intereses económicos de Estados Unidos en la región”, anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

En detalles

Según el documento, los ataques incluyeron una refinería en Haifa que suministra combustible a cazas israelíes, así como instalaciones de gas de compañías estadounidenses en Habshan y una petroquímica en Al Ruwais, ambos en Emiratos Árabes Unidos; otra petroquímica en Sitra (Baréin); y un complejo petroquímico en Shuaiba, en Kuwait.

La Guardia indicó que algunos de estos ataques provocaron incendios de gran magnitud y daños significativos en infraestructuras consideradas clave para el suministro energético y el apoyo logístico militar.

El cuerpo militar de élite iraní enmarcó estas acciones en represalias por ataques israelí-estadounidenses de los últimos días contra infraestructuras iraníes, entre ellas instalaciones petroquímicas de Mahshahr y el puente B1 de Karaj, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, el cual aún estaba en construcción e iba a ser el puente más largo de Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria advirtió, además, de que, en caso de repetirse ataques contra objetivos no militares en Irán, la siguiente fase de la respuesta será “más contundente”.

Rescate de piloto

Al menos 5 personas murieron y 7 resultaron heridas en Irán la madrugada de ayer durante la operación estadounidense en el suroeste del país persa para rescatar a un piloto del caza F-15 de EEUU, derribado hace dos días por la República Islámica.

“Tras el ataque estadounidense-sionista de anoche contra las alturas de Kuh-e Siah, en Kohgiluyeh, cinco personas murieron y siete resultaron heridas”, anunció la Gobernación de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, dijo que las fuerzas iraníes derribaron dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk,

Trump, reveló que el segundo militar rescatado está “gravemente herido". “Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán” tras permanecer 7 horas.

Ataques en el Líbano

Al menos 7 personas, entre ellas una niña de 4 años, murieron en un ataque israelí ayer contra localidad del sur del Líbano.