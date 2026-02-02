Irán dice guerra con EU sería catastrófica

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán.-

Irán advirtió este domingo que una guerra con Estados Unidos “será una catástrofe para todos”, pero aseguró que “no es inevitable”, ya que es posible alcanzar un acuerdo que garantice que no poseerá armas nucleares, mientras el presidente estadounidense Donald Trump expresó su esperanza de lograr un pacto con Teherán.

“No considero (la guerra) una amenaza existencial, pero sin duda será una gran amenaza para todos. Si comienza una guerra, será una catástrofe para todos”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Teherán.

Araqchí agregó que, dada la dispersión de las bases estadounidenses en Oriente Medio, “grandes partes de la región se verían involucradas, y eso sería extremadamente peligroso”. Esta tarde, el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, advirtió también de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional.

Estas advertencias llegan en momentos de creciente tensión por el despliegue, por parte de EE.UU., del portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico, y por las amenazas de Trump de atacar el país persa si no firma un acuerdo.