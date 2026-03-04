Iraníes entierran 165 niñas y maestros

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán.- EFE

Centenares de personas despidieron ayer, martes, a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Cientos de personas participaron en el acto entre llantos y lagrimas, con fotos de las niñas y cargando los féretros de madera cubiertos de banderas de Irán que han sido enterrados en más de un centenar de tumbas, excavadas en una amplia zona del cementerio de esta localidad. El funeral y la ceremonia de entierro de las victimas mortales del ataque comenzó a las 8-00 hora local (4-30 GMT) en la plaza de los Mártires de la ciudad de Minab.

El sábado, el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, fue atacado, en un incidente que Irán calificó de “acto bárbaro” y culpó a Israel, y donde murieron decenas de estudiantes, profesores y también padres de las niñas.

El gobernador de la ciudad de Minab, Mohamad Radmehr, dijo al final de la búsqueda de las victimas el domingo, que “se recuperaron los cuerpos de 165 mártires".

“Tras horas de trabajo incansable por parte de los equipos de rescate para buscar los cuerpos de los estudiantes mártires en la escuela Shayare Tayebeh, con la finalización de la remoción de escombros, se recuperaron 165 mártires”, señaló el gobernador.

El presidente de la corte de la provincia de Homozgan, Mojtaba Qahremani, detalló este jueves al canal oficial Press TV que hasta ahora han sido identificados los cuerpos de 140 personas, cuyos cuerpos pueden ser enterrados, pero hay 25 personas cuyas identidades aún no se han confirmado porque han quedado muy dañados en la explosión. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, condenó el ataque.