Gobierno inicia titulación de terrenos en San Cristóbal

San Cristóbal.– El Gobierno dominicano, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales (BN) y el Banco Agrícola, dejó iniciados los trabajos de titulación en siete sectores de esta provincia, donde se proyecta la entrega de alrededor de 1,700 certificados de título, beneficiando a unas 6,800 personas.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, destacó la gran inversión en justicia social que representa el Plan Nacional de Titulación en la gestión del presidente Luis Abinader, la cual ha constituido uno de los ejes centrales de las políticas públicas del estado. Asimismo, aseguró que los procesos se realizan en estricto cumplimiento de la ley, garantizando transparencia y honestidad.

“Hoy los trabajos de titulación inician en las parcelas 1-REF, 17-A y 23, todas correspondientes al Distrito Catastral No. 02, lo que beneficiará a más de seis mil personas residentes de los sectores La Altagracia, Las Casitas, Nuevo Proyecto Estratégico (PROPEEP), Loma Verde, Los Maricao, en Najayo Arriba, así como el sector San Isidro y Cañada Honda, del municipio San Cristóbal”, expresó Méndez Peña.

El funcionario señaló que, una vez titulados, estos terrenos podrían triplicar su valor, ofreciendo seguridad jurídica a cientos de familias de la comunidad. Recordó además que todos los trabajos realizados por la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado son completamente gratuitos.

Méndez Peña exhortó a las juntas de vecinos y comunitarios a brindar el apoyo necesario al personal técnico para garantizar que el proyecto se ejecute sin contratiempos.

“Desde hoy pueden estar tranquilos, porque recibirán su título de propiedad sin ningún tipo de inconvenientes”, afirmó.

Durante el acto fue presentado el agrimensor Ricard Díaz, responsable de los trabajos de levantamiento parcelario, quien estará acompañado por brigadas debidamente identificadas.

En tanto, la gobernadora provincial Pura Casilla, resaltó el interés del presidente Luis Abinader en que los ciudadanos de San Cristóbal obtengan sus títulos de propiedad.

“En casi seis años de gestión en San Cristóbal se han entregado más de 8,000 títulos de propiedad y actualmente se trabaja en varios sectores de la provincia. Este es un programa serio y comprometido con la gente”, sostuvo la representante del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, destacó que recibir un título de propiedad transforma la vida de las personas.

“A partir de que reciban su título, se abren nuevas oportunidades: pueden acceder al sistema financiero y mejorar sus condiciones económicas”, indicó.

En tanto, el subdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), José Cedeño, quien representó al director general Darío Castillo Lugo, afirmó que la institución da cumplimiento al mandato presidencial de titular los terrenos ocupados por ciudadanos en propiedades del Estado.

Al acto de lanzamiento asistieron Marino Vilchez, subdirector regional Sur de la UTECT; José Cedeño, subdirector del IAD; así como representantes de distintas instituciones públicas y miembros de las juntas de vecinos de los sectores beneficiados. La bendición del acto estuvo a cargo de la pastora Margarita Figuereo, de la Iglesia Bethel III.