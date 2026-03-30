Israel impide líderes católicos hacer misa iglesia de Jerusalén

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TEL AVIV, Israel.- AP

La policía israelí impidió que líderes católicos entraran en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar una misa privada en la festividad cristiana del Domingo de Ramos por primera vez en siglos, lo que desató una ola de críticas de Estados Unidos y otros.

Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados debido a la guerra en curso con Irán, incluida la iglesia, ya que la ciudad ha sido blanco de frecuentes ataques con misiles iraníes.

El Patriarcado Latino en Jerusalén calificó la decisión policial de “una medida manifiestamente irrazonable y groseramente desproporcionada”. Impidió que dos de los principales líderes religiosos de la iglesia, entre ellos el patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el custodio de Tierra Santa, celebraran el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén e inicia las conmemoraciones de la Semana Santa para los cristianos, que culminan con la Pascua.

La policía israelí señaló que notificó a las autoridades eclesiásticas el sábado que no podía celebrarse ninguna misa el Domingo de Ramos por consideraciones de seguridad, la falta de acceso para vehículos de emergencia en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja y la falta de refugio adecuado.

El Patriarcado Latino indicó que la iglesia del Santo Sepulcro ha estado acogiendo misas que no están abiertas al público desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, y no estaba claro por qué la misa del domingo y el acceso de los dos sacerdotes eran diferentes. El cierre desató una ola de críticas de que las autoridades israelíes habían ido demasiado lejos al restringir el culto, incluso de parte del principal aliado de Israel, Estados Unidos.