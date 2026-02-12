¿Quién es Jesse Van Rootselaar y qué se sabe del tiroteo en Canadá?

Publicado por HoyEFE Creado: Actualizado:

La Policía canadiense identificó a la persona señalada como autora del tiroteo que dejó este martes al menos nueve personas muertas en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, así como en una vivienda colindante.

Se trata de Jesse Vanrootselaar, de 18 años, quien fue asignado sexo masculino al nacer y que hace seis años inició su transición y se identificaba como mujer, según informó el subdirector de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald.

“Puedo decir que Jesse nació biológicamente como hombre y que aproximadamente hace seis años comenzó su transición a mujer y se identificaba como mujer, tanto social como públicamente”, detalló McDonald.

El responsable policial también declaró que en el pasado la Policía había tenido que acudir a la vivienda de Vanrootselaar por razones de salud mental y que los agentes habían incautado armas de fuego.

“Puedo decir que en diferentes ocasiones, la sospechosa fue aprehendida para evaluación y seguimiento”, dijo.

De igual forma, McDonald señaló que la presunta atacante estudió en la escuela de Tumbler Ridge hasta hace cuatro años y se limitó a no especular sobre las posibles razones que la llevaron a cometer el crimen, el cual ha sido calificado como una de las peores matanzas ocurridas en Canadá en los últimos 40 años.

"Nuestros investigadores siguen en la escena, recopilando de forma activa información para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido", declaró.

El tiroteo

La Policía informó además que, como consecuencia del ataque, otras 27 personas resultaron heridas, dos de ellas de extrema gravedad, aunque precisó que en algunos casos las lesiones no fueron causadas directamente por la autora del tiroteo.

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos 2.400 habitantes situada al interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de doce años y dos niños de doce y trece años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela, de 39 años, mientras que los dos muertos ubicados en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro, de once años, de Vanrootselaar.

Según el relato de McDonald, la Policía recibió las primeras informaciones del tiroteo a las 13:20 hora local del martes (21:20 GMT), y dos minutos después, los agentes que respondieron a la llamada llegaron a la escuela.

"Según se aproximaban a la escuela, se realizaron disparos en su dirección. Los agentes entraron en la escuela en pocos minutos para localizar la amenaza. Se localizó muerto a un individuo que se confirmó que era la tiradora con lo que parecen ser heridas de bala autoinfligidas", explicó.

En la escuela, los agentes recuperaron dos armas de fuego: un rifle y un arma corta modificada.

En Ottawa, el Parlamento canadiense canceló sus sesiones tras mantener un minuto de silencio y después de que los líderes de los partidos políticos expresarán sus condolencias.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, canceló el viaje que tenía previsto iniciar este miércoles para acudir a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

En el Parlamento, Carney recordó que la masacre de Tumbler Ridge es la segunda más grave sufrida en una escuela canadiense desde que en 1989 un individuo armado con un rifle mató a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal.

La matanza de Montreal provocó un cambio en las políticas del país hacia la restricción de las armas de fuego, especialmente las consideradas de alta potencia.