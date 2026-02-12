Cuando el amor está lejos: ¿Puede funcionar una relación a distancia?

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Febrero se tiñe de color rojo, donde el amor, las flores, chocolates, cartas, peluches y citas románticas envuelven a las parejas.

Pero hay un tema que casi nadie habla y es sobre las relaciones a distancia. Suele ser complicado no poder compartir con tu ser querido en esta fecha tan especial para los enamorados y surge una cuestionante: ¿será posible un amor de lejos?

Periodistas de Hoy digital salieron a las calles de Santo Domingo para preguntar si puede funcionar un noviazgo, matrimonio o relación a distancia.

Rosita, quien se encontraba de paseo por la Zona Colonial, relató que lleva más de 20 años de casada y que conoció a su esposo de manera virtual.

“Para que funcione se toma su tiempo, hay que viajar, se debe aprender de cada uno, y a veces es más emocionante estar a la distancia”, dijo.

Otro, como Segundo Manuel, expresó que no cree en este tipo de “romance de lejos”, ya que expone que no se puede contar con algo que no se tiene cerca. “Yo creo más en la convivencia que en el amor”.

También una pareja de jóvenes que actualmente tienen un noviazgo de manera virtual, ya que el chico reside en España y la chica es de República Dominicana, afirman que estar separados por continentes diferentes no ha sido impedimento para su amor.

"Nuestro noviazgo ha funcionado, ya que nos llamamos mucho, nos comunicamos todo y, lo más importante, tenemos paciencia y disciplina", manifestaron.

¿Qué dice una experta?

La destacada psicóloga en su programa radial, “consultando con Ana Simó”, explicó que las relaciones a distancia pueden funcionar siempre y cuando esté el compromiso de ambas personas.

"Hay que tener claro el porqué de esa relación, ya sea para casarnos en un futuro o un mejor estilo de vida, pero teniendo en claro que la distancia llegará a su fin", citó Simó.

Además, aclaró que este tipo de enamoramiento tiene los mismos componentes de una relación como si vivieran juntos o estuvieran más cercanos.

Aunque hay muchas opiniones encontradas, entre sí y no, el resultado será de cada experiencia vivida por cada persona y su creencia.

¿Y tú crees en el amor a distancia?