Julio Iglesias demanda a vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España por comentarios injuriosos

Madrid (EFE).- El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que ha tenido acceso EFE este martes, el cantante, a través de su abogado José Antonio Choclán, solicita la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones (en los mismos medios y en la misma franja horaria) e indemnice a Julio Iglesias con el importe en el que se fijen «los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso».

Acto de conciliación que es requisito previo, recuerda el letrado, a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad por parte de Yolanda Díaz.

Se refiere en concreto a las manifestaciones que realizó la ministra, al conocerse dicha denuncia, en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, en RTVE.

En sendos medios, indica el escrito, «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (…) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos».

Díaz: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias»

«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a la periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», decía Yolanda Díaz en su mensaje en Bluesky.

Una publicación en una red social en la que Díaz cuenta con 38.027 seguidores y que fue «ampliamente comentada y compartida en redes sociales» y de la que se generaron noticias en otros medios de comunicación, destaca el escrito, de 12 páginas.

En la entrevista en TVE, que recoge transcrita la demanda, Yolanda Díaz abundó: «Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias».

El abogado: La entrevista tuvo «una inequívoca repercursión mediática»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/Javier Lizón/Archivo

El abogado del cantante refleja que la entrevista tuvo «una inequívoca repercusión mediática», teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la audiencia en la franja matinal con un 17,3 % de audiencia.

Considera por todo ello que la ministra incumplió «abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia por su afectación al derecho al honor y la reputación personal de la persona investigada en un proceso penal».

Unas manifestaciones, añade, que lesionan «de modo irremediable no solo el derecho a la presunción de inocencia» en un caso en el que además no llegó a abrirse un procedimiento judicial, «sino en lo que ahora nos concierne su derecho a la intimidad personal y al honor».

El abogado recoge también jurisprudencia en este sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y señala que las manifestaciones de Yolanda Díaz contra su cliente conculcan también la directiva europea por la que se refuerzan en el proceso penal y que recoge expresamente la prohibición de que las autoridades públicas realicen referencias públicas a la culpabilidad de la persona sometida al proceso penal.

Díaz responde a Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras

Díaz ha respondido a Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras.

«Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos», ha escrito la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.