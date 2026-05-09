Kim Min-hyung es el primer surcoreano en negarse a realizar el servicio militar obligatorio

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La decisión inédita del surcoreano Kim Min-hyung de negarse a realizar tanto el servicio militar obligatorio en el país asiático como un trabajo alternativo que es percibido como un castigo encubierto podría costarle un año y medio de prisión, al que ha decidido enfrentarse por sus ideales pacifistas.

"Si estalla una guerra y nadie acude a combatirla, esa guerra no puede llevarse a cabo", resumió a EFE este objetor de conciencia de 28 años, enfrentado a un sistema del que no se libran ni superestrellas del K-pop como BTS.

Todos los hombres surcoreanos aptos físicamente deben elegir entre cumplir 18 meses de servicio militar o pasar tres años trabajando en un centro penitenciario y en régimen de internado.

Kim formalizó su rechazo el 23 febrero al no presentarse a filas, convirtiéndose en el primer surcoreano en negarse por objeción de conciencia. Tan solo 12 personas, todos testigos de Jehová y por motivos religiosos, han rechazado hasta ahora ambas alternativas en un país que técnicamente todavía se encuentra en guerra con Pionyang.

«El actual sistema de servicio alternativo no es un espacio donde se puedan preservar convicciones pacifistas», afirmó Kim, denunciando que se trata en realidad de un «castigo sustituto».

Corea del Sur implementó en 2020 el llamado servicio alternativo, y en 2025 entró en vigor una reforma que permite volver a llamar a filas incluso a quienes ya cumplieron pena de prisión por negarse al alistamiento, abriendo la puerta a una espiral de nuevas sanciones.