¿Quieres viajar? Los pasaportes más poderosos del mundo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La movilidad global tiene un nuevo líder absoluto. Según los datos más recientes del Henley Passport Index 2026, Singapur se ha consolidado como el país con el pasaporte más influyente del planeta, permitiendo a sus ciudadanos el acceso a 192 destinos sin necesidad de un visado previo.

El ranking, que evalúa la libertad de viaje de la que gozan los ciudadanos de cada nación, muestra un panorama de estabilidad para las potencias asiáticas y un sólido bloque europeo que domina el "Top 10" global.

El dominio asiático y el ascenso de Emiratos

Detrás de Singapur, se registra un triple empate en la segunda posición. Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos comparten el honor con acceso a 187 destinos. Destaca especialmente el caso de los Emiratos, que en los últimos años ha escalado posiciones de forma acelerada gracias a una agresiva diplomacia de apertura comercial y turística.

Ranking 2026

1. Singapur – 192 destinos

2. Japón – 187

3. Corea del Sur – 187

4. Emiratos Árabes Unidos – 187

5. Suecia – 186

6. Bélgica – 185

7. Dinamarca – 185

8. Finlandia – 185

9. Francia – 185

10. Alemania – 185

11. Irlanda – 185

12. Italia – 185

13. Luxemburgo – 185

14. Países Bajos – 185

15. Noruega – 185

16. España – 185

17. Suiza – 185

18. Austria – 184

19. Grecia – 184

20. Malta – 184

21. Portugal – 184

22. Hungría – 183

23. Malasia – 183

24. Polonia – 183

25. Reino Unido – 183