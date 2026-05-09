Ranking
¿Quieres viajar? Los pasaportes más poderosos del mundo
El ranking, que evalúa la libertad de viaje de la que gozan los ciudadanos de cada nación, muestra un panorama de estabilidad para las potencias asiáticas y un sólido bloque europeo que domina el "Top 10" global.
La movilidad global tiene un nuevo líder absoluto. Según los datos más recientes del Henley Passport Index 2026, Singapur se ha consolidado como el país con el pasaporte más influyente del planeta, permitiendo a sus ciudadanos el acceso a 192 destinos sin necesidad de un visado previo.
El ranking, que evalúa la libertad de viaje de la que gozan los ciudadanos de cada nación, muestra un panorama de estabilidad para las potencias asiáticas y un sólido bloque europeo que domina el "Top 10" global.
El dominio asiático y el ascenso de Emiratos
Detrás de Singapur, se registra un triple empate en la segunda posición. Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos comparten el honor con acceso a 187 destinos. Destaca especialmente el caso de los Emiratos, que en los últimos años ha escalado posiciones de forma acelerada gracias a una agresiva diplomacia de apertura comercial y turística.
Ranking 2026
1. Singapur – 192 destinos
2. Japón – 187
3. Corea del Sur – 187
4. Emiratos Árabes Unidos – 187
5. Suecia – 186
6. Bélgica – 185
7. Dinamarca – 185
8. Finlandia – 185
9. Francia – 185
10. Alemania – 185
11. Irlanda – 185
12. Italia – 185
13. Luxemburgo – 185
14. Países Bajos – 185
15. Noruega – 185
16. España – 185
17. Suiza – 185
18. Austria – 184
19. Grecia – 184
20. Malta – 184
21. Portugal – 184
22. Hungría – 183
23. Malasia – 183
24. Polonia – 183
25. Reino Unido – 183