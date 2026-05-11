ETED anuncia mantenimiento y mejora del sistema eléctrico nacional

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que continuará desarrollando trabajos programados de mantenimiento preventivo, adecuaciones técnicas y reemplazo de estructuras en distintas líneas y subestaciones del país, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la estabilidad, seguridad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

Este lunes 11 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la ETED realizará la apertura de la línea de transmisión 69 kV Boca Chica – SPM (Cementos), en la región Este, para ejecutar la desconexión de la Subestación Casa Brugal, a requerimiento de la empresa Casa Brugal.

Debido a estos trabajos, se verá afectado el servicio eléctrico en las comunidades Guavaberry y Cayacoa, pertenecientes a la provincia San Pedro de Macorís. Asimismo, en las empresas César Iglesias, Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.

El martes 12 de mayo, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., brigadas de la ETED realizarán labores en la subestación 69 kV Transformador 1 Canabacoa – Plaza Santiago Center, consistentes en la toma de carga de la línea 69 kV Villa Olga desde el autotransformador T01, a través de la barra de transferencia.

Durante estas labores, se afectará el servicio en la comunidad de Villa Olga, perteneciente a la provincia Santiago de los Caballeros, así como en las instalaciones del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Plaza Santiago Center y la Clínica Unión Médica del Norte.

El miércoles 13 de mayo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., la ETED desarrollará mantenimiento preventivo en la subestación 138 kV Higüey. Estos trabajos impactarán el servicio eléctrico en la comunidad de Higüey, perteneciente a la provincia La Altagracia, y en las instalaciones de Grupo Ramos Multiplaza Higüey.

Ese mismo miércoles, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la empresa continuará ofreciendo facilidades operativas a Casa Brugal, mediante la reconexión de la Subestación Casa Brugal, a través de la apertura de la línea de transmisión 69 kV Boca Chica – SPM (Cementos).

Mientras que el jueves 14 de mayo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., la ETED ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras por deterioro en las líneas de transmisión 69 kV Hatillo – Pimentel y 69 kV Navarrete – Zona Franca Santiago.

Por las labores en la línea 69 kV Hatillo – Pimentel, se verá afectado de manera transitoria el servicio eléctrico en la comunidad de Cotuí, perteneciente a la provincia Sánchez Ramírez, así como en la empresa Pastas Alimenticias PRODAL.

En tanto, los trabajos en la línea 69 kV Navarrete – Zona Franca Santiago impactarán las comunidades Villa González, Las Lavas, El Aguacate, La Lomita, Barrio Fermín, La Delgada, Borojol y Villa Tabacalera, en la provincia Santiago de los Caballeros. También se verán afectadas las empresas Ferretería Ochoa Las Lavas y Zona Franca Pisano.

Finalmente, el viernes 15 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., la ETED realizará mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras por deterioro en la línea de transmisión 69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete, en la región Sur.

Para la ejecución segura de estos trabajos, será necesaria la intervención de los circuitos de distribución de Edesur CT-095329 PIZA 103 y CT-097127 BANI 101, lo que provocará interrupciones transitorias del servicio en las comunidades Pizarrete, Baní y Matanza, pertenecientes a la provincia Peravia, así como en La Famosa.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y sectores impactados, reiterando que estas acciones son fundamentales para reducir riesgos de averías y el compromiso de seguir trabajando por un sistema eléctrico más robusto, moderno y confiable para el desarrollo del país, en su rol de habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.