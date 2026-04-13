“Link-ups”: la moda británica de darse cita en las redes y sembrar el caos

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El fenómeno conocido como “link-up” tiene dos caras: por un lado, concentraciones bastante pacíficas; por otro, escenas de violencia, saqueos y enfrentamientos con la policía. Primero fue Birmingham, a finales de marzo, luego Londres, Milton Keynes y Brighton, el pasado 9 de abril.

Todo empieza en TikTok o Snapchat: unas pocas palabras, un lugar y, en pocas horas, la convocatoria se vuelve viral, explica la corresponsal de RFI en Londres, Sidonie Gaucher.

“Esto se pasa de la raya”

Jaxson, de 12 años, en el último curso de primaria, estudia en el barrio de Clapham, donde un “link-up” se descontroló. “Uno de mis amigos me dijo que podía pasar porque había visto algo en TikTok: la gente decía abiertamente ‘únete a nosotros’. Al principio no le creí. Me parece que esto va demasiado lejos, porque, en el fondo, los adolescentes ya hacen bastantes tonterías, pero esto se pasa de la raya”, cuenta.

En este barrio de Londres, la situación rápidamente se salió de control, con adolescentes irrumpiendo en las tiendas, empujando a los transeúntes, lanzando fuegos artificiales. La policía tuvo que intervenir, y seis adolescentes fueron detenidas.

Ray, de 14 años, estudiante de secundaria del mismo barrio, no participó, pero sabe perfectamente de qué se trata: “He oído hablar de estas quedadas. Son como cientos de adolescentes sembrando el caos en las calles… Sinceramente, es algo por lo que te pueden detener”, afirma.

“Los culpables serán perseguidos”

Esta tendencia ya se ha observado en Estados Unidos y ahora preocupa a muchos británicos, señala FranceInfo: “Me preocupa mucho por los jóvenes de hoy en día”, comentaba un transeúnte, mientras otro añadía: “Es decepcionante ver a jóvenes que no tienen nada mejor que hacer y se comportan así. Supongo que forma parte de la cultura de internet”.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, aboga por la tolerancia cero ante esta tendencia que está surgiendo en las redes sociales. También advirtió a los jóvenes de que no se repitieran las escenas de caos “totalmente inaceptables”, informa The Guardian. “No solo han sembrado el miedo en la comunidad local, sino que agredir e intimidar a los empleados de los comercios y a los policías que trabajan duro constituye un delito grave. Los culpables serán perseguidos con todo el rigor de la ley”, expresó.

Por su parte, la Policía Metropolitana ha instado a los administradores de las redes sociales a “asumir sus responsabilidades respecto a los contenidos publicados en sus plataformas que inciten o fomenten los disturbios del orden público”. En Reino Unido, a partir de los 10 años, un niño puede ser procesado y acabar con antecedentes penales.