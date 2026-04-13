¿Por qué los juegos de MLB están siendo más largos este año? Aquí esta la respuesta

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Podría decirse que el sistema automático de bolas y strikes (ABS) ha sido el jugador más valioso de las Grandes Ligas durante las primeras dos semanas y media de la temporada, creando un juego dentro del juego que ha generado ganadores, perdedores y momentos dramáticos.

Parece haber al menos una desventaja.

Los árbitros robot podrían ser uno de los factores que alargan un poco los partidos esta primavera, con una duración de nueve entradas que ha aumentado hasta las 2 horas y 42 minutos hasta el sábado, según baseball-reference.com. Esto supone un aumento respecto a las 2:38 de la temporada pasada y las 2:36 de 2024.

Los partidos un poco más largos tienen sentido. Aunque una revisión del ABS suele tardar menos de 15 segundos, las pequeñas demoras en el juego pueden acumularse si se disputan varios lanzamientos.

Uno de los grandes logros de la MLB en la última década es un conjunto de reglas que debutó en 2023, el cual incluía un reloj de lanzamiento que acortó drásticamente los partidos en aproximadamente 25 minutos. Aunque hubo algunas quejas aisladas sobre los cambios, en general se consideran un éxito.

El sistema ABS podría estar afectando ligeramente ese progreso, pero la duración de los partidos sigue siendo considerablemente menor que en la época anterior al reloj de lanzamiento. Un partido de nueve entradas duró un promedio de 3:10 en 2021, un récord histórico.