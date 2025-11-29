Lluvias dejan 375 muertes países de Asia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Bangkok/Yakarta/Colombo.- EFE

Al menos 375 personas han muerto esta semana en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka por inundaciones que dejan hasta ahora decenas de desaparecidos y cerca de cuatro millones de afectados, en medio de un intenso temporal de lluvias que está marcando récords el Sudeste Asiático. El total de muertes computadas se triplicó ayer, cuando las autoridades pudieron avanzar en el conteo de daños gracias a que las lluvias amainaron, especialmente en Tailandia, donde hay 145 fallecidos.

Los números se dispararon en Indonesia donde van 174 decesos, mientras que el mal tiempo sumó 56 víctimas mortales en Sri Lanka.