¿Qué dice la ley dominicana sobre tortura y maltrato contra menores?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías, habló sobre la posible pena que enfrentaría la maestra Yamelsy Matos Beltré, por supuesto maltrato cometido contra una niña de 2 años en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Little Steps, en Santo Domingo Este.

Diná Llavería indicó que la joven de 24 años podría ser condenada a 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del hecho. La magistrada se refirió, puntualmente, a lo que establece la ley sobre los actos de tortura contra menores de edad.

El artículo 303-4 del Código Penal, (que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Criminal y el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), establece que se castigan con la pena de 30 años de reclusión mayor las torturas o actos de barbarie, cuando en ellos ocurren una o más circunstancias.

La ley indica que entre esos requisitos que pudieran llevar a que una persona sea sentenciada a tres décadas de prisión, incluye "cuando son cometidas contra niños, niñas y adolescentes".

El abogado Francisco Miguel Herrera, recordó que la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (o Código del Menor), también contempla penas de hasta 5 años contra quienes maltraten física y psicológicamente a los niños, niñas y adolescentes.

El togado, que criticó otros tipos de maltratos, algunos de los cuales se dan en el mismo núcleo familiar, criticó que el Estado dominicano debe prestar más atención a los casos que involucran menores.

"Se hacen de la vista gorda en muchos aspectos: te crean instituciones, como por ejemplo Conani (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia), pero no les da los recursos a Conani para que atienda más efectivamente esas necesidades. Entonces, desde ese punto de vista el Estado también es responsable, que tampoco crea las condiciones favorables para madres solteras. En ese sentido, pienso que todo el sistema es responsable del maltrato contra los niños", manifestó Herrera.