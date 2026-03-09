Colombia y Gran Bretaña concluyen participación en el Clásico Mundial con victoria

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

La victoria de Gran Bretaña por 8-1 en su final del Grupo B no solo significó cerrar con broche de oro su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Se trató de mantener el impulso del béisbol británico y asegurar una invitación al próximo torneo.

Ian Lewis Jr., Matt Koperniak y los cocapitanes del equipo británico, Harry Ford y Jazz Chisholm Jr., conectaron los hits más potentes del día —y, en realidad, del torneo— para Gran Bretaña.

Lewis atacó primero con un jonrón que empató el juego ante el brasileño Tiago Da Silva en la quinta entrada. Unos bateadores después, Ford conectó el sencillo de la ventaja a la banda opuesta. En la séptima, Koperniak conectó un sencillo decisivo con dos outs y dos carreras para asegurar la victoria de los británicos.

Y Chisholm, el jugador estrella de los Yankees y figura de Gran Bretaña, sentenció la victoria del país con un sencillo de dos carreras con bases llenas en la octava.

Al terminar entre los cuatro mejores equipos del Grupo B, Gran Bretaña puede regresar al próximo Clásico Mundial de Béisbol, con la esperanza de que el programa de béisbol del país siga creciendo, y buscará progresar aún más.

Colombia se va con dignidad

Durante los tres primeros partidos del Clásico Mundial de Béisbol, Colombia ansiaba un hit potente.

En su cuarto y último partido del torneo de este año, Reynaldo Rodríguez lo conectó.

Rodríguez conectó un sencillo de dos carreras en una sexta entrada de cuatro carreras que impulsó a Colombia a una victoria de 4-3 sobre Panamá en el Estadio Hiram Bithorn el lunes por la tarde. Los colombianos evitaron un Clásico sin victorias y eliminaron a Panamá de la contienda por el Clásico Mundial de Béisbol (CMB).

La alineación colombiana tuvo dificultades durante los primeros tres juegos de la fase de grupos, anotando un total de seis carreras y conectándose solo de 2-28 con corredores en posición de anotar.

Para empezar, el juego del lunes se desarrolló de manera similar: Colombia y Panamá no permitieron carreras durante cinco entradas, con el zurdo Adrián Almeida y el veterano del CMB Paolo Espino, de 39 años, intercambiando ceros.

Fue una actuación particularmente impactante la de Espino, quien lanzó 4 1/3 entradas sin permitir carreras en su última aparición profesional. Espino, quien lanzó para Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006 a los 19 años, anunció a principios de esta semana que se retira del béisbol tras el Clásico.