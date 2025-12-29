Lluvias inundan Franja Gaza

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Lluvias invernales azotaron la Franja de Gaza durante el fin de semana, inundando los campamentos con charcos hasta los tobillos mientras los palestinos desplazados por dos años de guerra intentaban mantenerse secos en tiendas desgastadas por meses de uso.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en Florida y discutir la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamás. La primera fase, que entró en vigor el 10 de octubre, tenía como objetivo aumentar la entrada de ayuda humanitaria para Gaza, incluyendo suministros para refugiarse.

Por su parte, el Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó ayer a Israel de someter a la Franja a una “muerte lenta” y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego.