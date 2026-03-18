Logran la liberación del primer alumno de secundaria detenido bajo régimen de Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El primer estudiante inmigrante del sistema educativo de la ciudad de Nueva York que fue arrestado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó al poder fue puesto en libertad este miércoles tras diez meses en un centro de detención.

El estudiante venezolano Dylan López Contreras fue puesto bajo custodia el pasado 21 de mayo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras asistir a una vista judicial programada relacionada con su solicitud de asilo.

El caso del joven, que tenía 20 años en el momento de su detención y no contaba con antecedentes penales, llamó la atención de organizaciones de todo el país al convertirse en el primero conocido de detención por parte de ICE de un estudiante del sistema educativo público de Nueva York, en concreto en un centro de El Bronx destinado a adultos que han superado el límite de edad para acudir a un centro de secundaria tradicional.

Reacciones a la liberación de Dylan

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró la puesta en libertad de Dylan, que se encontraba en un centro de procesamiento en el estado de Pensilvania.

"Lo que debería haber sido un momento para que se centrara en terminar el instituto se convirtió, en cambio, en diez largos meses de aislamiento, después de que fuera detenido en lo que se suponía que iba a ser una audiencia rutinaria de inmigración el pasado mes de mayo", declaró Mamdani.

Según dijo el edil, el venezolano ha demostrado "una fuerza, una resiliencia y un coraje extraordinarios" en este tiempo y le deseó un regreso "tranquilo y feliz": "Es neoyorquino, y nuestra ciudad se alegra de tenerlo de vuelta en casa", añadió.

Críticas a la detención

Por su parte, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition aplaudió el regreso del estudiante pero lamentó la "injusticia" que tuvo que vivir tras ser "engañado y secuestrado por el ICE".

"Dylan es estudiante, trabajador y un hijo querido. Dylan es neoyorquino. Dylan, su familia y su comunidad en la escuela secundaria ELLIS Prep podrán ahora retomar sus vidas. Pero, aunque esto supone un paso hacia la justicia, Dylan nunca recuperará el tiempo que pasó injustamente entre rejas."

En este sentido, pidió a los representantes estatales que aprueben la 'New York For All', un proyecto de ley del estado que busca proteger a las personas inmigrantes en el estado de Nueva York tras vetar la colaboración de los agentes locales y estatales con los federales.