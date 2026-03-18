La noche mas esperada
Premios Soberano 2026: ambiente previo y expectativa en la alfombra roja
A medida que se acerca la hora de inicio, el vestíbulo y los alrededores del teatro se llenan de luces, cámaras y la expectativa del público
El Teatro Nacional Eduardo Brito comienza a vibrar con la energía característica de la gran noche del arte dominicano.
A medida que se acerca la hora de inicio, el vestíbulo y los alrededores del teatro se llenan de luces, cámaras y la expectativa del público.
El periódico Hoy da cobertura minuto a minuto del magno evento.