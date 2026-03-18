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La noche mas esperada

Premios Soberano 2026: ambiente previo y expectativa en la alfombra roja

A medida que se acerca la hora de inicio, el vestíbulo y los alrededores del teatro se llenan de luces, cámaras y la expectativa del público

Ambiente alfombra roja

Ambiente alfombra roja

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El Teatro Nacional Eduardo Brito comienza a vibrar con la energía característica de la gran noche del arte dominicano. 

A medida que se acerca la hora de inicio, el vestíbulo y los alrededores del teatro se llenan de luces, cámaras y la expectativa del público.

El periódico Hoy da cobertura minuto a minuto del magno evento.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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