Premios Soberano 2026: ambiente previo y expectativa en la alfombra roja

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Teatro Nacional Eduardo Brito comienza a vibrar con la energía característica de la gran noche del arte dominicano.

A medida que se acerca la hora de inicio, el vestíbulo y los alrededores del teatro se llenan de luces, cámaras y la expectativa del público.

El periódico Hoy da cobertura minuto a minuto del magno evento.