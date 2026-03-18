Premios Soberano 2026: glamour, oro y alacranes en la alfombra roja

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Estrellas de dibujan dentro de armaduras de “oro” y se dejan picar por alacrán en sus trajes de esta noche en los Premios Soberano.

Este 2026 la comunicadora Gaby Desangles mostró su atuendo con toques "egipcios" bordeado por un alacrán en la parte superior de su cuerpo.

Jessica Pereyra

Mientras que Jessica Pereyra lucirá en la alfombra un vestido encajado dentro de una "armadura dorada"

En tanto que la presentadora Jenny Blanco resalta su figura con un traje azul tipo imperial.