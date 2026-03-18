Producción
Ellos también brillan: figuras masculinas afinan detalles para Premios Soberano 2026
Un “trío dinámico” se reunió previo a la gala: los actores Shalim Ortiz y José Guillermo se preparan junto al comunicador Jhoel López.
Los hombres también afinan detalles para deslumbrar en los Premios Soberano 2026.
Un “trío dinámico” se reunió previo a la gala: los actores Shalim Ortiz y José Guillermo se preparan junto al comunicador Jhoel López.
López incluso ha compartido con sus seguidores parte de su rutina previa a la gran noche.
Entre bromas sobre los tapones, contó que le dio una “bola” a Ortiz rumbo al Teatro Nacional, donde se celebrará la ceremonia.
El actor y productor Frank Perozo también se encuentra en modo preparativos desde ayer.
Mientras que el merenguero Eddy Herrera publicó que ya está listo para la noche más importante del arte dominicano.