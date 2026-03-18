Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Producción

Ellos también brillan: figuras masculinas afinan detalles para Premios Soberano 2026

Un “trío dinámico” se reunió previo a la gala: los actores Shalim Ortiz y José Guillermo se preparan junto al comunicador Jhoel López.

Jhoel López, Shalim Ortiz y José Guillermo

Jhoel López, Shalim Ortiz y José Guillermo

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

Los hombres también afinan detalles para deslumbrar en los Premios Soberano 2026.

Un “trío dinámico” se reunió previo a la gala: los actores Shalim Ortiz y José Guillermo se preparan junto al comunicador Jhoel López.

López incluso ha compartido con sus seguidores parte de su rutina previa a la gran noche.

Entre bromas sobre los tapones, contó que le dio una “bola” a Ortiz rumbo al Teatro Nacional, donde se celebrará la ceremonia.

Los chicos se preparan para Premios Soberano

Los chicos se preparan para Premios Soberano

El actor y productor Frank Perozo también se encuentra en modo preparativos desde ayer.

Mientras que el merenguero Eddy Herrera publicó que ya está listo para la noche más importante del arte dominicano.

Jhoel López

Jhoel López

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking