Ellos también brillan: figuras masculinas afinan detalles para Premios Soberano 2026

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los hombres también afinan detalles para deslumbrar en los Premios Soberano 2026.

Un “trío dinámico” se reunió previo a la gala: los actores Shalim Ortiz y José Guillermo se preparan junto al comunicador Jhoel López.

López incluso ha compartido con sus seguidores parte de su rutina previa a la gran noche.

Entre bromas sobre los tapones, contó que le dio una “bola” a Ortiz rumbo al Teatro Nacional, donde se celebrará la ceremonia.

Los chicos se preparan para Premios Soberano

El actor y productor Frank Perozo también se encuentra en modo preparativos desde ayer.

Mientras que el merenguero Eddy Herrera publicó que ya está listo para la noche más importante del arte dominicano.