Luis Abinader iría a la asunción de Kast

Santiago de Chile.- EFE

Una docena de jefes de Estado o de Gobierno han confirmado hasta el momento su asistencia a la investidura el próximo 11 de marzo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre ellos el rey Felipe VI de España o los gobernantes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa, informaron este jueves fuentes oficiales.

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia.

La Cancillería chilena indicó en un comunicado que también viajarán a Chile los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, así como el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé. Durante una gira internacional, tras ganar por amplio margen las elecciones del pasado diciembre, Kast invitó a la investidura a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y al presidente de El Savador, Nayib Bukele, dos líderes a los que el futuro mandatario chileno ha mostrado su admiración.