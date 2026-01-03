Trump amenaza funcionarios de Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios iraníes intercambiaron amenazas el viernes mientras las crecientes protestas económicas se extendían por algunas zonas de la República Islámica, elevando aún más la tensión entre Washington y Teherán desde que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio.

Al menos siete personas han fallecido hasta el momento en la violencia que rodea a las movilizaciones, provocadas en parte por el colapso del rial, la moneda iraní, y en las que cada vez más multitudes corean consignas antigubernamentales. Las protestas actuales, que han entrado en su sexto día. Trump escribió primero un mensaje en su plataforma Truth Social en el que advirtió a Irán de que si “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá a su rescate”. “Estamos listos y preparados para actuar”, escribió Trump, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento, aseveró que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas.