Manifestaciones en Venezuela: piden liberar a Nicolás Maduro y Cilia Flores

El chavismo volvió a movilizarse este miércoles en las calles de Caracas y llamó a los venezolanos a no claudicar hasta que EE.UU. libere al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses en una operación en Caracas el pasado 3 de enero.

«¿Qué quisiera el presidente Nicolás Maduro hoy? ¿Que nos fuéramos para la casa? ¿Que claudicáramos? ¿Que nos rindiéramos? Nicolás Maduro (…) pediría pueblo a la calle», manifestó el jefe Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, durante una marcha de trabajadores públicos en Caracas.

Mientras que los manifestantes volvieron a salir con sus banderas de Venezuela y varios de ellos vestían de blanco.

En las declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Fernández también pidió unidad y advirtió que «aquella persona que conspire» contra esto «estaría conspirando contra Venezuela».

«La unidad no está en discusión en este momento. Aquella persona que conspire contra la unidad estaría conspirando contra Venezuela. Todo el mundo debe sumar para la unidad», subrayó.

La captura de Maduro en Caracas

El también vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) proclamó varias consignas, entre ellas la de «Delcy, avanza, tú tienes mi confianza», en referencia a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro y Flores.

«Nosotros aquí no estamos celebrando nada. Nosotros estamos en un acto de protesta, queremos que liberen a Maduro, carajo. Queremos que nos devuelvan a Cilia. Los queremos aquí en el país», manifestó Fernández.

Además afirmó que «el pueblo venezolano va a estar en las calles y van a tener que entregar a Maduro a los venezolanos».

En la madrugada del sábado 3 de enero, los habitantes de Caracas y estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y Flores.

Además, la operación dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

A Maduro, se le trasladó de inmediato a Estados Unidos, compareció en los tribunales en Nueva York acusado de cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.