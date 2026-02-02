Matan ocho pandilleros en acción policial Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Al menos ocho presuntos pandilleros murieron en una operación llevada a cabo en Puerto Príncipe en zonas controladas por la pandilla Base 400 Mawozo, liderada por Lanmò SanJou, informó ayer, domingo, la Policía Nacional de Haití (PNH). En la operación policial, desarrollada el sábado, se incautaron además un rifle M16 y un rifle Kalashnikov, según el informe de la Policía, que también destacó que se consiguió desbloquear y reparar una carretera.

Entre los presuntos delincuentes muertos se encuentran lugartenientes que se habían instalado como jefes de algunos barrios, entre ellos 'Zotolan', 'Ti Toni', 'Brekè' y 'Ti Piquant'. Asimismo, las fuerzas del orden taponaron tres grandes agujeros excavados por las bandas para tender una trampa a la policía.

Durante esta operación se utilizaron blindados y tractores para desbloquear la carretera y también se desplegaron varias unidades de la policía.

Esta operación coincide con la alerta de seguridad emitida por la Embajada de los Estados Unidos en Haití el mismo sábado, en la que informaba a los ciudadanos estadounidenses de que se estaban llevando a cabo operaciones de seguridad al norte, noreste y sur de la embajada.