Barack Obama sorprende con emotiva bienvenida a veteranos de guerra en Washington

En vísperas del Día de los Veteranos, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, protagonizó un gesto conmovedor al recibir personalmente a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que arribaron a la capital estadounidense como parte del tradicional Vuelo de Honor.

Un saludo inesperado El momento fue captado en un video difundido por Obama en sus redes sociales, donde se le ve saludando a los pasajeros desde los altavoces del avión con un cálido “Hola a todos”, antes de encontrarse con ellos en tierra. El expresidente expresó: “Tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.”, destacando la importancia de reconocer su servicio y sacrificio.

La visita formó parte de los homenajes nacionales por el Día de los Veteranos, y se sumó a otras actividades conmemorativas encabezadas por distintas figuras públicas. Obama compartió abrazos, palabras de gratitud y momentos de reflexión con los excombatientes, muchos de los cuales visitaban por primera vez los monumentos dedicados a sus respectivas guerras.

El gesto fue ampliamente valorado por los asistentes y por organizaciones de veteranos, que destacaron la sensibilidad del expresidente y la relevancia de mantener viva la memoria histórica. La iniciativa también fue vista como un llamado a la unidad y al respeto intergeneracional en tiempos de polarización política.