Mercados hoy: señales clave que podrían afectar la economía

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La duda vuelve a apoderarse de Wall Street el jueves tras la esperanza de un posible fin de la guerra con Irán, y las acciones vuelven a caer mientras suben los precios del petróleo.

El S&P 500 bajó 0,4% y borró con creces la ganancia del día anterior. El promedio industrial Dow Jones aumentó 42 puntos, o 0,1%, a las 10de la mañana, hora del Este, y el compuesto Nasdaq perdió 0,6%.

Los mercados bursátiles cayeron aún más en gran parte de Asia y Europa. Son los últimos bandazos de una semana agotadora que comenzó con el anuncio del presidente Donald Trump de conversaciones productivas sobre el fin de la guerra, lo que provocó que Irán desestimara públicamente sus comentarios. Teherán emitió su propio plan para un alto el fuego, que incluye indemnizaciones por la guerra.

El jueves, los combates continuaron, e Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto. Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras Teherán endurecía su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

Por la estrecha vía fluvial suele transitar una quinta parte del petróleo mundial para salir del Golfo Pérsico y llegar a clientes en todo el mundo. El secretario general de un bloque de países árabes del Golfo dijo que Irán cobra una tarifa a los barcos para recorrer con seguridad el estrecho.

El barril de crudo Brent subió 3,9% alcanzando los 101,03 dólares mientras se desvanecían las esperanzas de un posible regreso a la normalidad para el estrecho. Esa cifra supera con creces los aproximadamente 70 dólares antes de que comenzara la guerra. El crudo estadounidense de referencia subió 4,1 %, alcanzando 94,01 dólares por barril.

“Será mejor que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”, dijo Trump en su red social sobre los negociadores de Irán, “¡porque una vez que eso ocurra, NO HAY VUELTA ATRÁS, y no será bonito!”

El salto en los precios del petróleo agravó las preocupaciones por la alta inflación y elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,36% con respecto a 4,33% a última hora del miércoles y desde apenas 3,97% antes de que comenzara la guerra. Ese salto ya ha elevado las tasas de las hipotecas y otros tipos de préstamos para los hogares y las empresas de Estados Unidos, lo que desacelera la economía.

En un informe publicado el jueves por la mañana se indica que unos cuantos trabajadores estadounidenses más solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, aunque la cifra sigue siendo baja en comparación con los registros históricos.

Por lo general, un mercado laboral que se desacelera puede alentar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés para impulsar la economía. Pero se han desplomado las esperanzas de un posible recorte de las tasas de interés este año, aunque los operadores iniciaron 2026 pronosticando varios de ellos. Eso se debe a que la reducción de las tasas de interés puede empeorar la inflación, y la preocupación se centra en el repunte de los precios del petróleo.

En Wall Street, Meta Platforms y Alphabet fueron dos de los pesos más pesados del mercado. Se habían mantenido relativamente estables el día anterior, cuando un jurado declaró responsables a Instagram y YouTube en un histórico juicio sobre adicción a las redes sociales.

Las sanciones financieras fueron pequeñas en comparación con las enormes ganancias de las empresas, pero podría ser un momento decisivo que provoque más demandas.

Meta Platforms cayó 2,8%, mientras Alphabet se hundió 2%.

Commercial Metals bajó 1,5% después de que el fabricante de varillas de refuerzo de acero y otros productos reportara una ganancia más débil para el último trimestre de lo que esperaban los analistas. El CEO Peter Matt dijo que el mal tiempo perjudicó sus operaciones en Norteamérica durante el trimestre, pero las condiciones subyacentes del mercado parecían favorables.

En los mercados bursátiles del extranjero, el DAX de Alemania perdió 1,6%, el Hang Seng de Hong Kong se hundió 1,9% y el Kospi de Corea del Sur cayó 3,2%. El Nikkei 225 de Japón tuvo una de las pérdidas más leves del mundo, de solo 0,3%.