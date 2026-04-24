Meta y Amazon: nueva colaboración para impulsar inteligencia artificial con chips Graviton

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Nueva York, 24 abr (EFE).- La tecnológica Meta ha llegado a un acuerdo con la plataforma en la nube Amazon Web Services (AWS) para usar durante al menos tres años decenas de millones de sus chips Graviton para desarrollar su inteligencia artificial (IA), según anuncia este viernes Amazon en un comunicado.

"El acuerdo supone una importante ampliación de la colaboración que ambas empresas mantienen desde hace tiempo, en un momento en que Meta está desarrollando su próxima generación de IA", anota Amazon, que no desglosa los términos económicos de la alianza.

De acuerdo con la compañía, aunque las unidades de procesamiento gráfico (GPU) siguen siendo esenciales para entrenar modelos de IA de gran tamaño, el auge de la IA agentiva -que funciona de manera autónoma e imita la toma de decisiones humanas para resolver problemas en tiempo real- está creando una demanda "masiva" que requiere el uso intensivo de unidades centrales de procesamiento (CPU), como Graviton.

Nafea Bshara, ingeniero de Amazon y cofundador de la empresa de chips Annapurna Labs, adquirida por Amazon en 2015, apunta que el acuerdo "no se trata solo de chips", sino de "proporcionar a los clientes la infraestructura básica, servicios de datos e inferencia para desarrollar una IA que comprenda, se anticipe y se adopte de manera eficiente a miles de millones de personas en todo el mundo".

La alianza permitirá a la tecnológica "ejecutar las cargas de trabajo intensivas en CPU que sustentan la IA agentiva con el rendimiento y la eficiencia que necesitamos a nuestra escala", ha afirmado, por su parte, Santosh Janardhan, director de infraestructura de Meta.

Los chips Graviton, que ya han sido adoptados por otras empresas como Adobe o Apple, están diseñados para el razonamiento en tiempo real, la generación de código y la búsqueda y coordinación de tareas de varios pasos.

La empresa destaca además que Graviton procesa datos de manera más rápida y se basa en el sistema AWS Nitro, que utiliza hardware y software dedicados a ofrecer alto rendimiento, alta disponibilidad y elevada seguridad.

En las últimas semanas, Meta ha acordado invertir miles de millones de dólares en infraestructura de IA de otras empresas como CoreWeave y Nebius. Su alta inversión en esta tecnología contrasta con el reciente anuncio de que despedirá al 10 % de su plantilla el próximo mayo, lo que supone unos 8.000 empleados. EFE