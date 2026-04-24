Fuerte "olor inusual" alertó sobre el cadáver de joven en Los Alcarrizos, según la Policía

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La Policía Nacional reveló este viernes que el cadáver de Yoendry Contreras Vásquez, hallado en el baño de su residencia ubicada en la calle México, sector Las Mercedes, municipio de Los Alcarrizos, se encontraba en estado de descomposición.

Explicó que la voz de alerta sobre el cuerpo de la joven de 24 años la dio una vecina, quien, preocupada por no saber de ella desde hacía varios días, acudió a su vivienda.

“Al percibir un fuerte olor inusual (la vecina), decidió alertar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, las unidades confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de la joven en el baño de la vivienda”, sostuvo la uniformada mediante un comunicado de prensa.

Destacó que, en la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

“El caso se encuentra bajo investigación y serán los resultados forenses, junto a las indagatorias en curso, los que permitirán esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades”, se lee en el documento.

El cuerpo de Contreras Vásquez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento.