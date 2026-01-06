Miembros Consejo de ONU critican intervención EEUU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Tanto aliados como adversarios de Estados Unidos utilizaron el lunes una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para expresar su oposición a la operación militar que realizó en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Ante el órgano más poderoso de la ONU, los países criticaron —aunque a veces de manera indirecta— la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el país sudamericano y sus recientes comentarios que señalan la posibilidad de expandir la acción militar a otros países, como Colombia y México, por señalamientos de narcotráfico. El presidente estadounidense también ha renovado su amenaza de tomar el territorio danés de Groenlandia por lo que dice son cuestiones de seguridad de su país.

Dinamarca, que tiene jurisdicción sobre la isla rica en minerales, denunció cuidadosamente la posibilidad de que Estados Unidos tome Groenlandia sin mencionar a su aliado de la OTAN por nombre.

“La inviolabilidad de las fronteras no está en negociación”, afirmó Christina Markus Lassen, embajadora danesa ante la ONU.

También defendió la soberanía de Venezuela, diciendo que “ningún Estado debería buscar influir en los resultados políticos en Venezuela mediante el uso de la amenaza de fuerza u otros medios incompatibles con el derecho internacional”.

Aliados de EEUU critican el operativo contra Venezuela

Aunque el presidente francés Emmanuel Macron recientemente respaldó la captura de Maduro, su enviado ante la ONU fue ligeramente más crítico el lunes, diciendo que cualquier violación del derecho internacional por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluye a Estados Unidos, erosiona “la base misma del orden internacional”.

“La operación militar que ha llevado a la captura de Maduro va en contra del principio de resolución pacífica de disputas y va en contra del principio de no uso de la fuerza", declaró Jay Dharmadhikari, embajador adjunto de Francia ante la ONU.

El enviado estadounidense Mike Waltz dijo que fue una “operación de aplicación de la ley quirúrgica” y criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por cuestionarla.

“Si las Naciones Unidas en este cuerpo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo con el mismo tratamiento en esta carta de un presidente democráticamente elegido o jefe de Estado, ¿qué tipo de organización es esta?”, expresó Waltz.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se expresó “profundamente preocupado de que no se hayan respetado las normas del derecho internacional con respecto a la acción militar del 3 de enero”. Dijo que la acción “grave” de Estados Unidos podría sentar un precedente para cómo serán las relaciones futuras entre naciones.

Venezuela pide a la ONU que tome medidas

Incluso con el fuerte apoyo a la soberanía de Venezuela, su enviado pidió a la ONU que haga más que emitir comentarios velados y condenas. El embajador venezolano Samuel Moncada instó al Consejo de Seguridad a exigir que Washington libere a Maduro y a su esposa.

“Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador: que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales”, sentenció Moncada.

Advirtió que otros países no pueden permitirse hacer la vista gorda: “Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable”.

La vecina Colombia indicó que las acciones militares de Estados Unidos evocan “los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana".

“La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción, y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos”, señaló la embajadora colombiana Leonor Zalabata.

China y Rusia lanzan fuertes críticas

China y Rusia, que también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pidieron al organismo de la ONU que se una para rechazar que el gobierno estadounidense regrese a una “era de anarquía”. “No podemos permitir que Estados Unidos se proclame a sí mismo como una especie de juez supremo, que tiene el derecho de invadir cualquier país, de etiquetar culpables, de dictar y hacer cumplir castigos sin tener en cuenta las nociones de derecho internacional, soberanía y no intervención”, aseguró el embajador ruso Vassily Nebenzia .

La propia invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 ha generado una condena generalizada dentro de la ONU y de Estados Unidos.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa el sábado en su hogar en una base militar de Caracas y los trasladó en un buque de guerra a Nueva York para enjuiciarlos por acusaciones de narcoterrorismo. Maduro se declaró inocente en su primera comparecencia en un tribunal de Manhattan el lunes.