Mildred Aquino, “La Mákina”, sepulta a su esposo tras días de angustia por la entrega de sus restos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Días después de su fallecimiento en un accidente de tránsito, Máximo Polanco, esposo de la locutora dominicana Mildred Aquino -radicada en Nueva York y conocida como “La Mákina”- recibió cristiana sepultura.

“Estás con Dios, mi amor” y “Paz a tu alma, mi amor. Vuela alto”, escribió la comunicadora este domingo al compartir fotografías del sepelio. En las imágenes, familiares y allegados sostienen rosas rojas mientras observan con tristeza el ataúd.

Hace apenas dos días, Aquino había explicado que aún no le habían entregado los restos de su esposo, razón por la que no habían podido realizar el funeral.

La locutora, quien se encuentra nominada a Premios Soberano, también informó que no podrá asistir a la ceremonia debido al duelo, aunque expresó su agradecimiento por la nominación.

De acuerdo con People en Español, Polanco falleció tras un fuerte accidente mientras conducía un camión. El impacto provocó una explosión y el vehículo quedó completamente calcinado.