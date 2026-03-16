Yoshinobu Yamamoto, Más Valioso de la Serie Mundial, será el abridor del partido inaugural

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Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, abrirá el partido inaugural de la temporada para los Dodgers de Los Ángeles, tal como lo hizo el año pasado cuando ganaron su segundo campeonato consecutivo.

El mánager Dave Roberts informó a la prensa el lunes durante los entrenamientos de primavera que Yamamoto abrirá el partido inaugural del 26 de marzo en casa contra Arizona.

Yamamoto fue el primer y último lanzador utilizado por los Dodgers la temporada pasada, cuando consiguió los últimos ocho outs en el séptimo juego de la Serie Mundial, un partido de 11 entradas que les dio el campeonato en Toronto. También ganó sus dos aperturas en la Serie Mundial: un juego completo en el segundo juego y luego lanzó 96 lanzamientos en seis entradas en el sexto juego, la noche anterior a lanzar 34 lanzamientos para cerrar la serie.

Los Dodgers comenzaron la temporada pasada en Tokio, donde Yamamoto permitió una carrera en cinco entradas en su país natal en una victoria de 4-1 sobre los Cachorros de Chicago.

Lanzó para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, permitiendo un jonrón al inicio del turno al bate a Ronald Acuña Jr. en una derrota por 8-5 ante Venezuela en los cuartos de final.

El lanzador diestro de 27 años inicia su tercera temporada de un contrato récord de 325 millones de dólares por 12 años para un lanzador. Tiene un récord de 19-10 con una efectividad de 2.66 en 48 aperturas de temporada regular con los Dodgers, y de 7-0 con una efectividad de 2.25 en 10 juegos de playoffs (nueve como abridor).

Solo otros tres lanzadores han ganado los Juegos 6 y 7 de la misma Serie Mundial: Randy Johnson en 2001, Harry Brecheen en 1946 y Ray Kremer en 1925.