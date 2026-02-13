Miles de chavistas exigen a EEUU liberación de Maduro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

Miles de chavistas marcharon ayer, jueves, en el oeste de Caracas para conmemorar el Día de la Juventud en Venezuela y exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. a comienzos de enero, mientras que el Movimiento Estudiantil opositor se manifestó por la libertad de los presos políticos.

Convocados desde las 12-00 hora local (16-00 GMT), los seguidores del chavismo marcharon hasta los alrededores del Parlamento para conmemorar el Día de la Juventud y exigir el retorno del mandatario, capturado por fuerzas estadounidenses durante el ataque del pasado 3 de enero. Juan Chirinos, integrante de la juventud del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declaró a EFE que su participación es en defensa de Maduro y expresó su apoyo al proyecto de ley de amnistía, cuya segunda discusión en el Parlamento fue aplazada este jueves para la semana próxima.

A su juicio, el proyecto tiene “muchos pros y muchos contras”, pero “es un paso a la paz” en el país.

Chirinos, quien llegó a Caracas desde el estado Aragua (norte), consideró que “es momento” de cumplir “ese paso político” y cumplir el proyecto que aseguró se debe a Maduro. “No es momento de declinar, sino momento de tener conciencia y llevar a paso esa paz mundial por la que trabajamos y queremos consolidar”, agregó. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, encabezó el cierre de la marcha, donde juramentó a los presentes para “no descansar” hasta lograr el retorno de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.

El también ministro de Interior y Justicia aseguró que el chavismo reconoció los derechos “que no se habían reconocido nunca" a la juventud en Venezuela y afirmó este grupo está indignado “por la afrenta” que hizo EE.UU. “contra el pueblo” el pasado 3 de enero.

Rodríguez muy contenta.-

Por otro lado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ayer que está “muy contenta” por la cooperación entre Caracas y Washington, tras acompañar al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país y en el marco del acuerdo energético a largo plazo suscrito en la víspera. “Me siento muy contenta de que el camino con los EEUU sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía”, aseguró.