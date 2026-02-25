Mueren 28 en un fuerte temporal en estado Brasil

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Juiz de Fora (Brasil).- EFE

Un fuerte temporal ha dejado al menos 28 muertos y 40 desaparecidos en dos municipios del estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, aún en alerta por más lluvias, informó este martes el Cuerpo de Bomberos.

El epicentro de este nuevo desastre meteorológico es el municipio de Juiz de Fora, donde 21 personas fallecieron y se intenta localizar a otras 37, de acuerdo con el último balance oficial.

El resto de víctimas mortales y desaparecidos se han registrado en Ubá, a unos cien kilómetros de distancia de Juiz de Fora y donde el paso de la tempestad ha provocado tal magnitud de daños que es muy difícil entrar y salir de la ciudad.

Las intensas precipitaciones han causado en apenas una noche numerosos deslizamientos de tierra, estragos en puentes y carreteras, cortes de luz y barrios enteros inundados que han obligado a abandonar sus casas a cerca de 700 habitantes entre Juiz de Fora y Ubá.

Medio millar de efectivos de las fuerzas de seguridad, ayudados por perros rastreadores, han rescatado hasta el momento a 98 personas con vida y buscan a los desaparecidos entre los escombros de las 74 casas que se han venido abajo. Uno de los puntos más delicados es el barrio Parque Jardim Burnier, en Juiz de Fora, donde un talud ha sepultado a una docena de viviendas.

“Aquí tenemos cinco óbitos confirmados, diez personas fueron rescatadas con vida y, según la población, hay quince más desaparecidas”, enumeró a EFE Demetrius, mayor del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais.

Algunos vecinos colaboran en las labores de desescombro, mientras otros observan de lejos, entre el temor y la aprensión, la montaña de tierra que ha sepultado vidas enteras, en medio de alertas en los celulares sobre nuevas lluvias. Hay miles de personas sin luz ni agua. Varios colegios se han habilitado para albergar a los desalojados.