Mueren dos por fuga química en planta EU

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Una fuga química en una empresa de recuperación de plata de Virginia Occidental causó la muerte de dos personas y envió a otras 19 al hospital, informaron las autoridades ayer miércoles.

La fuga ocurrió en la planta de Catalyst Refiners en Institute mientras los trabajadores se preparaban para cerrar al menos parte de la instalación, indicó el director de Gestión de Emergencias de la Comisión del condado Kanawha, C.W. Sigman.

Durante una conferencia de prensa, Sigman explicó que en la planta se produjo una reacción de gas químico en la que estuvieron involucrados ácido nítrico y otra sustancia. Añadió que hubo “una reacción violenta de los químicos y se sobre reaccionó de manera instantánea”.

“Iniciar o terminar una reacción química son los momentos más peligrosos”, señaló Sigman.

Entre los heridos hay siete trabajadores de ambulancia que respondieron a la fuga, dijeron las autoridades.