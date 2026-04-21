Muerte del papa Francisco: 5 momentos en donde conquistó los corazones del mundo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Iglesia católica y millones de fieles alrededor del mundo sintieron el luto tras la muerte del papa Francisco, hace casi un año, líder espiritual que marcó una era con su sencillez, cercanía y mensajes de esperanza.

Durante su pontificado, Francisco se convirtió en un referente global no solo por su papel religioso, sino también por su compromiso social y humano. Estos son cinco momentos que conquistaron los corazones del mundo:

Su elección en 2013

Fotografía de archivo del pasado 20 de noviembre de 2024 que muestra al papa Francisco durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano

El primer papa latinoamericano y jesuita, elegido tras la renuncia de Benedicto XVI, sorprendió al mundo con su humildad y el nombre “Francisco”, inspirado en San Francisco de Asís.

El abrazo a los marginados

Papa Francisco. Guetty Images

En múltiples viajes, se acercó a enfermos, migrantes y personas en situación de pobreza, enviando un mensaje de inclusión y dignidad.

La encíclica Laudato Si’ (2015)

Su llamado a cuidar la “casa común” se convirtió en un referente mundial sobre ecología y responsabilidad ambiental.

Oración solitaria en la pandemia de COVID-19 (2020)

En plena crisis sanitaria, el papa rezó en una Plaza de San Pedro vacía y bajo la lluvia, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza espiritual a millones de personas confinadas en sus hogares. Esa imagen se convirtió en símbolo de consuelo y resiliencia en tiempos de incertidumbre.

Visitas históricas a zonas de conflicto

Desde Irak hasta Myanmar, Francisco llevó mensajes de paz y reconciliación, destacando el valor del diálogo interreligioso.