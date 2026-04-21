Legado del pontífice
Muerte del papa Francisco: 5 momentos en donde conquistó los corazones del mundo
Durante su pontificado, Francisco se convirtió en un referente global no solo por su papel religioso, sino también por su compromiso social y humano
La Iglesia católica y millones de fieles alrededor del mundo sintieron el luto tras la muerte del papa Francisco, hace casi un año, líder espiritual que marcó una era con su sencillez, cercanía y mensajes de esperanza.
Durante su pontificado, Francisco se convirtió en un referente global no solo por su papel religioso, sino también por su compromiso social y humano. Estos son cinco momentos que conquistaron los corazones del mundo:
Su elección en 2013
El primer papa latinoamericano y jesuita, elegido tras la renuncia de Benedicto XVI, sorprendió al mundo con su humildad y el nombre “Francisco”, inspirado en San Francisco de Asís.
El abrazo a los marginados
En múltiples viajes, se acercó a enfermos, migrantes y personas en situación de pobreza, enviando un mensaje de inclusión y dignidad.
La encíclica Laudato Si’ (2015)
Su llamado a cuidar la “casa común” se convirtió en un referente mundial sobre ecología y responsabilidad ambiental.
Oración solitaria en la pandemia de COVID-19 (2020)
En plena crisis sanitaria, el papa rezó en una Plaza de San Pedro vacía y bajo la lluvia, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza espiritual a millones de personas confinadas en sus hogares. Esa imagen se convirtió en símbolo de consuelo y resiliencia en tiempos de incertidumbre.
Visitas históricas a zonas de conflicto
Desde Irak hasta Myanmar, Francisco llevó mensajes de paz y reconciliación, destacando el valor del diálogo interreligioso.