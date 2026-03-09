Nadia Blel Scaff, la mujer más votada en las elecciones para el Senado de Colombia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La candidata del Partido Conservador Nadia Blel Scaff fue la persona más votada en las elecciones al Senado de Colombia de este domingo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

En concreto, recibió 178.907 votos, según datos de este lunes de la Registraduría Nacional (autoridad electoral).

Con el preconteo al 99,56 %, la votación individual de Blel Scaff, de 44 años, que obtuvo la reelección al Senado para el periodo 2026-2030, estuvo incluso a punto de igualar la de la lista cerrada de su partido, que fue de 182.596 papeletas, suficientes para elegir 11 escaños en la Cámara Alta, compuesta por 103 senadores.

Junto a Blef Scaff, entre las mujeres que ganaron o renovaron su escaño senatorial con buena votación figuran Norma Hurtado del Partido de la U, con 136.036 votos; María Eugenia Lopera (126.934) y Yirley Vargas (123.731), ambas del Partido Liberal, y la animalista Andrea Padilla, de la Alianza Verde (108.960).

Las listas más votadas al Senado fueron las del oficialista Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, que recibió en total 4.413.636 papeletas (22,72 %), con lo cual sube de 20 a 25 escaños, y la del opositor Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, con 3.035.715 votos (15,62 %) que le dan 17 escaños, cuatro más que los que tenía.

En ambas listas cerradas figuran nombres de mujeres como la exministra de Salud, Carolina Corcho, que liderará la bancada de bloque izquierdista, además de Carmen Caicedo, Laura Ahumada y la experimentada Aída Avella.

Por el lado del Centro Democrático, entre las senadoras elegidas figuran Claudia Margarita Zuleta, Julia Correa Nuttin y María Clara Posada.

En la Cámara de Representantes, que a diferencia del Senado se vota en circunscripciones territoriales, el más votado fue el futuro representante por Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, que logró más de 260.000 votos, cerca del 10 % de toda la votación de la capital del país.

Durante las elecciones del domingo también fueron elegidas dos mujeres como candidatas presidenciales en las consultas interpartidistas.

En 'La gran consulta por Colombia', la senadora uribista Paloma Valencia fue la elegida por la derecha con 3,2 millones de votos (55,1 %), y la exalcaldesa bogotana Claudia López ganó la 'Consulta de las soluciones: salud, educación y seguridad', con escasas 574.670 papeletas (92,8 %), y será candidata presidencial el 31 de mayo de un sector del centro.